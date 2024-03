Roma: Angelucci (Pd), Gps su veicoli aziendali Ama, bene accordo con sindacati lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È una buona notizia "l'accordo raggiunto dai rappresentanti dei lavoratori con Ama. Verranno installati degli strumenti per geolocalizzare i veicoli aziendali e ottimizzare la raccolta dei rifiuti". Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino del Partito democratico e presidente della commissione Turismo, Mariano Angelucci. "Grazie alla tecnologia - aggiunge - oggi è possibile migliorare l'organizzazione aziendale e rendere la città più pulita. Un ringraziamento va alla governance e in particolare alle lavoratrici e ai lavoratori di Ama che stanno facendo un ottimo straordinario per riportare la pulizia della città ad un livello consono. Dopo i cassonetti intelligenti installati in questi giorni, questa è una nuova importante novità nel processo di cambiamento di Ama. Un cambiamento che riguarda il decoro e la pulizia di tutta Roma", conclude. (Com)