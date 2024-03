Pesca: Bergesio (Lega), bene approvazione nostro provvedimento contro bracconaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello di oggi è un disegno di legge di buonsenso, condiviso dal mondo dei pescatori sportivi e dai professionisti, che chiedono regole certe e più stringenti nell'esercizio delle attività della pesca. Da diversi anni, molte delle acque interne del territorio nazionale sono interessate dal bracconaggio, il cui pescato, di dubbia tracciabilità e certificazione sanitaria, viene collocato soprattutto in circuiti di lavorazione e consumo nei mercati dell'Est Europa". Lo ha detto il senatore Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Agricoltura, nel corso delle dichiarazioni di voto per l'approvazione del ddl della Lega contro il bracconaggio ittico. "Era necessario intervenire per ripristinare uno stato di legalità, attraverso l'introduzione di specifiche norme. La Lega crede molto in questo testo, il cui iter è iniziato nella scorsa legislatura per volontà del collega Simone Bossi, che ringraziamo insieme a tutti coloro che in questi anni hanno combattuto contro l'illegalità: le guardie volontarie, le forze dell'ordine e la Federazione Italiana Pesca Sportiva. È stato fatto un gran lavoro e siamo soddisfatti che si approvi un provvedimento per la tutela della pesca italiana", ha concluso.(Rin)