Pesca: Fregolent (Iv), serve coordinamento tra regioni contro bracconaggio ittico

- "Questa proposta di legge riprende un testo già esaminato nella scorsa legislatura. Riguarda il bracconaggio, fenomeno che è una realtà sia nelle acque interne che in quelle marine. Servono quindi una rete di controllo, e anche un coordinamento tra tutte le leggi regionali che nel frattempo sono nate". Lo ha detto la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent, annunciando il voto favorevole del gruppo al disegno di legge sul contrasto al bracconaggio ittico. "Al di là delle sanzioni penali per la pesca di frodo, andava fatto un coordinamento, perché le regioni hanno normato autonomamente, ciascuna in maniera diversa, dal momento che questa è una materia concorrente tra stato e regioni. Voteremo a favore anche perché, senza infingimenti, questa legge viene dalla scorsa legislatura. Avevamo votato a favore allora, non c'è motivo di cambiare solo perché è cambiato il governo", ha concluso Fregolent. (Rin)