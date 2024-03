Sanità: Schillaci, abbattimento liste d'attesa è priorità del governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Rapporto Censis-Aiop ci dà l'opportunità di conoscere il punto di vista dell'utente. Dall'indagine emergono diversi punti di forza del Servizio sanitario nazionale. I numeri confermano una verità ormai acquisita, ossia l'elevata capacità del nostro Sistema sanitario di rispondere alle esigenze del cittadino. L'abbattimento delle liste di attesa è una priorità del governo al fine di affrontare un problema annoso della nostra sanità". Lo ha dichiarato il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione della presentazione, a Roma, del 21mo Rapporto Ospedali&Salute "Reinventiamo il Servizio sanitario. Come evitare la deriva di una Sanità per Censo", promosso da Aiop e realizzato in collaborazione con il Censis. "Il privato convenzionato - ha proseguito - è certamente parte integrante del nostro Sistema sanitario. La direzione è quella di garantire un'offerta adeguata ai cittadini. A tal fine, serve l'apporto di tutti gli attori coinvolti, la collaborazione dei vari stakeholder e delle Regioni per superare le tante diseguaglianze che costringono spesso alla migrazione sanitaria". "Soltanto abbattendo tali ostacoli - ha concluso - salvaguarderemo il principio dell'universalità del nostro Sistema". (Rin)