Francia: ambasciatore russo, autorità Parigi limitano nostro movimento durante Olimpiadi

- Le autorità francesi creano ostacoli al lavoro e al movimento dei diplomatici russi per il periodo delle Olimpiadi di Parigi. Lo ha detto al canale televisivo "Rossija 24" l'ambasciatore russo in Francia, Aleksej Meshkov. Secondo il diplomatico, le autorità di Parigi "hanno completamente escluso" i dipendenti dell'ambasciata dalla partecipazione ad eventi legati ai Giochi olimpici. Inoltre, "nonostante numerosi appelli", la Francia non dà alcuna garanzia che la missione russa otterrà i lasciapassare per viaggiare nel centro della capitale francese, che sarà completamente bloccata e dove si trovano tutte le sedi russe. L'Ufficio del procuratore francese consiglia ai diplomatici russi di contattare il ministero degli Esteri francese, che "ci ignora completamente", ha spiegato il diplomatico. Meshkov non ha escluso che l'ambasciata valuti un’eventuale evacuazione dei suoi dipendenti dal centro di Parigi. "Non siamo nemmeno stati inclusi in un sito speciale in cui il ministero degli Esteri francese informa sulle possibili azioni dell'ambasciata di altri Paesi", ha osservato Meshkov. "Siamo limitati dal punto di vista informativo ed è probabile che saremo limitati anche nel movimento", ha concluso il diplomatico. I Giochi olimpici si terranno a Parigi dal 26 luglio all'11 agosto. (Rum)