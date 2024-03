Romania: premier Ciolacu, convinti sostenitori di futuro europeo della Moldova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Romania "è tra i convinti sostenitori del futuro europeo della Moldova, come vogliono i suoi cittadini". Lo ha dichiarato il primo ministro romeno, Marcel Ciolacu, in occasione della Giornata di Unione tra la Bessarabia e la Romania. "È una celebrazione dell'anima dei romeni su entrambe le rive del fiume Prut, in cui ricordiamo l'atto storico del 27 marzo 1918 quando i romeni della Bessarabia decisero di ritornare in patria dopo un secolo di occupazione zarista. La nostra comunità di lingua, cultura e storia non può essere cancellata, anche se la storia del secolo scorso ha creato per noi destini diversi. Inoltre, ora vediamo come i nostri fratelli d'oltre Prut aspirano ai valori del mondo democratico di cui la Romania ha già scelto di far parte. Le loro aspirazioni hanno cominciato a prendere forma con la decisione dei leader dell'Unione Europea di avviare i negoziati di adesione con la Moldova", ha affermato Ciolacu. "Oltre ai progetti di cooperazione bilaterale nelle interconnessioni energetiche transfrontaliere e di assistenza finanziaria, in cui la Romania è attivamente coinvolta nello sviluppo della Moldova - ha aggiunto -, siamo lieti di condividere durante il processo di adesione la nostra esperienza nell'integrazione europea. Vi aspettiamo al più presto nello spazio dei valori democratici europei". (Rob)