Sardegna: siccità, in distretto di Posada situazione critica, Consorzio bonifica incontra sindaci

- Le piogge hanno migliorato la situazione degli invasi di competenza del Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale, ma la situazione continua a rimanere critica. E per questo, in vista di un anno con molte incognite, il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, domani 28 marzo, alle 11 nella sala consiliare del Comune di Torpè incontrerà i sindaci del distretto del Posada (oltre a Torpè anche Siniscola, Budoni, San Teodoro e Posada) per un esame della situazione. Convocati anche i rappresentanti delle Associazioni di categoria. Il 20 marzo scorso il consiglio di amministrazione del Consorzio ha adottato una nuova ordinanza che alleggerisce i provvedimenti presi a fine febbraio con l’obiettivo di garantire il benessere degli animali allevati nella aziende consorziate e con la volontà di conservare allo stesso tempo la poca acqua che è stata incamerata. Al momento nel bacino del Maccheronis la situazione rimane ancora di allerta. Dai 3 milioni di metri cubi si è passati a circa 10,5 milioni di metri cubi a fronte di una capacità totale di 22 milioni. All’orizzonte una estate che con questi numeri si preannuncia torrida sotto tutti i punti di vista: sia da quello agricolo che da quello turistico. Migliore e di molto la situazione di Pedra e Othoni che si trova all’87 per cento della sua capienza con circa 14 milioni di metri cubi. (segue) (Rsc)