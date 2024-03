Sardegna: siccità, in distretto di Posada situazione critica, Consorzio bonifica incontra sindaci (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Grazie a questo apporto pluviometrico siamo riusciti ad avere l’ok dalla Regione per utilizzare le risorse idriche presenti nel Maccheronis. Infatti gli enti regionali con nota del 19 marzo ci hanno dato il via libera all’utilizzo della risorsa oltre che per usi civili anche per l’utilizzo in azienda senza però estendere all’irrigazione che rimane comunque vietata” spiega il presidente del Consorzio di bonifica della Sardegna Centrale Ambrogio Guiso. Rimane quindi il categorico divieto di irrigazione a Torpè, San Teodoro, Budoni, Posada e Siniscola, anche se le aziende ricadenti in questo distretto possono comunque presentare domanda di irrigazione che sarà accolta solo a condizione che le condizioni del bacino migliorino. È possibile invece irrigare nel Distretto del Cedrino, ma solo con una turnazione che sarà stabilità dal personale dell’Area Tecnico-agraria del Consorzio una volta che i consorziati presenteranno domanda. “È chiaro – conclude Guiso - che i prossimi mesi saranno fondamentali per capire come dovremo affrontare tutta l’annata irrigua. E ancora più importante è avere chiaro come ci muoveremo in accordo con le amministrazioni comunali e le associazioni di categoria. In questo momento non possiamo che attenerci a quanto dispongono le autorità regionali, invitare tutti gli utilizzatori della risorsa a un utilizzo oculato e attento e procedere a un controllo attento e scrupoloso del rispetto delle prescrizioni”. (Rsc)