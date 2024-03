Rai: Floridia (M5s), applicare Patto su intelligenza artificiale prima delle Europee

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista delle prossime elezioni europee "ho scritto a nome della commissione di vigilanza una lettera alla Rai per chiedere di anticipare, per quanto possibile, l'applicazione del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (IA Act), che si trova attualmente nelle fasi finali del processo legislativo. Mentre alcune disposizioni dell'IA Act si applicheranno già poco dopo l'adozione del regolamento, altre saranno applicabili solo alla fine di un periodo transitorio. Per questo la Commissione europea ha avviato il patto sull'IA, chiedendo l'impegno volontario dell'industria ad anticipare la legge sull'IA e ad avviare l'attuazione dei suoi requisiti prima della scadenza legale, alla luce dell'accelerazione degli sviluppi tecnologici e dell'adozione generalizzata di sistemi di IA generativi e generici". Lo ha detto la presidente della commissione di vigilanza Rai Barbara Floridia. "Sono certa che la Rai condivida le preoccupazioni per l'impatto che gli strumenti di intelligenza artificiale, tramite la creazione e diffusione di contenuti ingannevoli, di deepfake e campagne di disinformazione, possono comportare sui processi democratici ed i dibattiti pubblici, soprattutto in relazione alle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo", ha concluso.(Rin)