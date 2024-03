Turismo: Gualtieri, con Giubileo interventi per consolidare crescita e ritorno a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova costituisce un punto di riferimento e una fonte irrinunciabile di notizie politiche, economiche ma anche di approfondimento delle realtà territoriali" Lorenzo Tagliavanti

Presidente della Camera di Commercio di Roma

24 luglio 2021

- Gli interventi in programma per il Giubileo a Roma saranno utili a rendere la Capitale una "destinazione attrezzata, una meta visitabile tutto l'anno e in cui tornare, sia per gli eventi sia per le infrastrutture materiali e immateriali". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in occasione del confronto "I grandi eventi: Giubileo 2025 e Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 come volano per una nuova dimensione del turismo italiano" alla Camera di commercio di Roma. "Ormai la competizione è globale - ha sottolineato Gualtieri - quindi Roma compete con Londra, Parigi, Berlino e Amsterdam". (segue) (Rer)