Turismo: Gualtieri, con Giubileo interventi per consolidare crescita e ritorno a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- "Il Giubileo - ha spiegato il sindaco Gualtieri - è un grande evento, ma anche qualcosa di più. Dal punto di vista turistico le stime parlano di grandi presenze, la Capitale sta già registrando importanti presenze, che ci stanno portando oltre i valori pre pandemia. Per il Giubileo sono previsti 30 milioni di visitatori. Stiamo affrontando la specificità del Giubileo nel quadro di un percorso di trasformazione turistica di Roma, da destinazione museale a destinazione attrezzata, una meta visitabile tutto l'anno e in cui tornare, sia per gli eventi sia per le infrastrutture materiali e immateriali. Il problema di Roma - ha osservato - è stato un po' sedersi sulla immensa fortuna del patrimonio archeologico ma è una Capitale che non può sentirsi soddisfatta se non diventa la meta numero uno al mondo tra le destinazioni turistiche preferite. Il nostro obiettivo è offrire più aspetti di Roma a chi ci sceglie in modo che voglia tornare". (segue) (Rer)