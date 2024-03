Turismo: Gualtieri, con Giubileo interventi per consolidare crescita e ritorno a Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco ha quindi ricordato le opere in corso, tra cui "sei parchi di affaccio sul Tevere, l'apertura di nuovi musei, i 335 interventi di Caput Mundi, il protocollo per l'accoglienza dei turisti attraverso un'applicazione geolocalizzata per guidare il turista, pensiamo di lanciarla a dicembre - ha detto Gualtieri -, i 12,4 milioni del bando Unesco per i progetti di promozione e l'upgrade delle strutture congressuali". Rispetto ai temi sollevati dal presidente di Unioncamere Andrea Prete, sul rischio di un overbooking e di carenza di manodopera nelle strutture turistiche, Gualtieri a margine ha sottolineato: "Nei prossimi anni avremo il 30 per cento delle strutture di alta qualità, gli operatori stanno lavorando e investendo per essere pronti per il 2025. Inoltre ricordo che il lavoro a Roma deve essere di qualità, bisogna avere figure competenti per l'accoglienza e retribuite con i contratti nazionali del lavoro". (Rer)