Sanità: De Rita (Censis), Sistema sanitario apprezzato da italiani e medici

- Il Servizio sanitario "resta tra le istituzioni più apprezzate dagli italiani e i medici, gli infermieri e gli altri operatori beneficiano di una elevata fiducia da parte dei cittadini". Lo ha detto Giorgio De Rita, segretario generale Censis, in occasione della presentazione, a Roma, del 21mo Rapporto Ospedali&Salute "Reinventiamo il Servizio sanitario. Come evitare la deriva di una Sanità per Censo", promosso da Aiop, l'Associazione Italiana delle aziende sanitarie ospedaliere e territoriali e delle aziende socio-sanitarie residenziali e territoriali di diritto privato, e realizzato in collaborazione con il Censis. "Tuttavia - ha proseguito - sono ormai evidenti criticità, a cominciare dall'eccessiva lunghezza delle liste di attesa, esito di processi regressivi iniziati molto indietro nel tempo". "Per questo è urgente ampliare e gestire con maggior efficienza le risorse pubbliche investite in sanità. Sarà così finalmente possibile rispondere alle aspettative di qualità ed equità dei cittadini, contrapponendosi alla pericolosa deriva verso una sanità per censo", ha concluso De Rita. (Rin)