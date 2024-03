Difesa: Goretti (Aeronautica) a Crosetto, grazie per essere guida in momento difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo di Stato maggiore dell’Aeronautica militare, generale di squadra aerea Luca Goretti, ha ringraziato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, per essere una “guida in un momento particolare” a livello internazionale che richiede scelte difficili. Nel suo intervento alla cerimonia per l’anniversario “100 + 1” della forza armata tenuta presso il Nuovo polo concorsuale a Guidonia, Goretti ha assicurato a Crosetto la disponibilità dell’Aeronautica a collaborare "in tutte le scelte che dovrà prendere". (Res)