Askatasuna: Ricca (Lega), chiederemo consiglio comunale aperto con garanti per vederci chiaro

- Abbiamo letto le parole di Conticelli ma vogliamo capire come questo tavolo va avanti, perché non possiamo entrare nello stabile e non sappiamo cosa sta succedendo e quindi chiederemo un consiglio comunale aperto e chiederemo la presenza dei garanti che vengano a parlarci in assoluta trasparenza del progetto. Lo ha affermato il capogruppo della Lega in Consiglio comunale di Torino e assessore alle Sicurezza Fabrizio Ricca commentando l’impossibilità del sopralluogo nel palazzo per anni occupato da Askatasuna in corso Regina 47. “Vogliamo verificare come questo progetto possa procedere. Siamo sconcertati dal secondo annullamento di un sopralluogo della commissione comunale, parliamo del Comune di Torino non di una forza politica che cerca di entrare in un luogo riacquisito dal comune. Non possiamo dire che contrastiamo la criminalità se succede questo. È un segnale di debolezza. Data la situazione i garanti dovrebbero restituire le chiavi”, ha concluso. (Rpi)