Codice strada: Romano (Nm), strade più sicure, tetto massimo alle multe

- "L'obiettivo di questo testo vuole essere quello di rendere le strade più sicure ed assicurare la giustizia con pene che siano correttamente severe verso chi commette o addirittura reitera reati stradali; e per istituire una cultura civica prima di mettersi alla guida vi affianchiamo un approccio educativo e volto all'istruzione della sicurezza stradale già nei licei. Si interviene soprattutto su chi utilizza alcol o stupefacenti e subito dopo si mette alla guida; per questo introduciamo anche sistemi tecnologici all'interno dei veicoli che in quel caso ne impediscono il funzionamento". Lo ha detto nella sua dichiarazione di voto al testo sul nuovo Codice della Strada il deputato Saverio Romano di Noi moderati. (segue) (Rin)