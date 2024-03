Codice strada: Romano (Nm), strade più sicure, tetto massimo alle multe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Noi moderati abbiamo voluto dare un contributo concreto in commissione e ci siamo schierati ancora una volta dalla parte dei cittadini: abbiamo ricevuto moltissime segnalazioni di multe che, magari pagate fuori tempo anche per un semplice ritardo nella consegna, raggiungevano cifre altissime, spropositate rispetto all'inflazione; siamo intervenuti ponendo un tetto massimo alla maggiorazione. Siamo anche intervenuti sulla sicurezza garantendo un maggiore intervento all'interno delle gallerie ferroviarie, che devono essere accessibili in caso di necessità per prestare immediato soccorso in caso di pericolo. Comunque questo testo non è un punto conclusivo, perché riteniamo che la sicurezza stradale non possa essere una battaglia politica ed è opportuno coinvolgere tutte le forze affinché si raggiunga questo obiettivo", ha concluso. (Rin)