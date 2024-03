Giustizia: Sisto, da Parlamento indicazione chiara su test psicoattitudinali, Csm sarà perno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sui test psicoattitudinali dei magistrati c'è una volontà del Parlamento che, nelle due commissioni di Camera e Senato, ha indicato una sola direzione . Questo non poteva essere ignorato. Il Csm fa da perno sulla determinazione del 'chi' se ne occupa e del 'come' si svolgono questi test, che si collocano fra la prova scritta e quella orale . E la Commissione, proprio nella prova orale, sarà chiamata a valutare l'accesso alla magistratura anche tenendo conto dei risultati di questi test. Il ministro Nordio lo ha spiegato chiaramente: il Minnesota è un test che viene abitualmente utilizzato nello screening lavorativo. Così com'è strutturata , questa scelta non incide minimamente sull'autonomia e l'indipendenza della magistratura". Lo ha detto a "Agorà" su Rai 3, il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto. (Rin)