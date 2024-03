Spagna: a marzo inflazione a +0,8 per cento su base mensile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A marzo, l'inflazione in Spagna è cresciuta dello 0,8 per cento rispetto al mese precedente e del 3,2 per cento su base annua, a causa dell'aumento dei prezzi dell'elettricità e dei carburanti. È quanto emerge dai dati diffusi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). Il rialzo di marzo, che deve ancora essere confermato definitivamente il 12 aprile, riporta inoltre l'inflazione a tassi superiori al 3 per cento dopo essere sceso sotto questo livello il mese scorso. (Spm)