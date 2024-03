Arabia Saudita: export non petrolifero aumentato a 6,4 miliardi di dollari a gennaio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le statistiche, tuttavia, rilevano un calo del 10,3 per cento nelle esportazioni totali di merci dell'Arabia Saudita nel mese di gennaio, scendendo a 95 miliardi di riyal sauditi rispetto all'anno precedente. L'autorità ha attribuito questo decremento a una riduzione del commercio del greggio, che è diminuito dell'1,3 per cento su base annua a gennaio. Inoltre, la quota di petrolio nel commercio totale è diminuita dal 77,6 per cento nel gennaio 2023 al 74,8 per cento nello stesso mese del 2024. Tale diminuzione delle esportazioni di petrolio è attribuita alla decisione dell'Arabia Saudita di ridurre la produzione di greggio in seguito all'accordo tra l'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e i suoi alleati, noto come Opec+. (Res)