Gaza: portavoce media Egitto, Al Sisi ha messo in guardia ripetutamente su operazione Rafah

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha messo in guardia tre volte dell'invasione della città palestinese di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. Lo ha affermato Diaa Rashwan, capo del Servizio statale d'informazione egiziano (Sis) e coordinatore generale del dialogo nazionale del Paese, intervenendo durante un programma televisivo sul canale "Extra News". "Non è la prima volta che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu esprime la sua rabbia nei confronti dell'amministrazione statunitense. Netanyahu non è riuscito finora a raggiungere un accordo per lo scambio di ostaggi", ha detto Rashwan, aggiungendo che "gli Usa hanno detto di non essere a conoscenza dei piani delle forze di occupazione per invadere la Rafah palestinese. Questa minaccia di entrare a Rafah mira a spingere la resistenza (Hamas, ndr.) a negoziare e guadagnare più tempo". "Il presidente Al Sisi ha messo in guardia tre volte dell'invasione israeliana della Rafah palestinese. Questo comportamento segnerebbe la fine politica di Netanyahu", ha osservato Rashwan. (Cae)