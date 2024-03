Bulgaria: Petkov (Pp), restituiremo al presidente il mandato alla formazione di un nuovo governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuiamo il cambiamento democratico della Bulgaria (Pp) rinuncerà al tentativo di formare un nuovo governo. Lo ha detto il leader del Pp, Kiril Petkov, parlando all’emittente “Btv”. "Con la coscienza pulita, i leader del blocco andranno a un incontro con il presidente. Riceveremo e gli restituiremo immediatamente un mandato non adempiuto", ha detto Petkov. Il presidente bulgaro, Rumen Radev, consegnerà il mandato per la formazione di un nuovo governo oggi pomeriggio. Ieri mattina il Pp aveva invitato il partito detentore del primo mandato, Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb) a seguire il percorso stabilito di un governo di coalizione. Gerb, tuttavia, ha risposto con un rifiuto, spiegando di non voler partecipare a ulteriori tentativi di formare un governo. In una lettera firmata dal leader di Gerb, Boyko Borisov, e dai membri del suo gruppo negoziale, il partito ha espresso la decisione di non avviare negoziati per un secondo o terzo mandato. La lettera, priva della firma della ministra degli Esteri uscente Mariya Gabriel, evidenzia l'insoddisfazione della formazione di centrodestra per i recenti sviluppi e sottolinea il suo impegno a lasciare che i cittadini bulgari decidano il futuro del Paese attraverso le elezioni. (Seb)