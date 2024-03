© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Valentina Paterna, straordinaria collega in Consiglio Regionale. Una donna forte, coraggiosa, piena di vita. A nome di tutta la Giunta, mi stringo al cordoglio della sua famiglia, della comunità di Tarquinia e di tutto il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. (Com)