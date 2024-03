Emirati: l'asta dei sukuk raggiunge quota 2,13 miliardi di dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il successo della vendita è stato ulteriormente sottolineato dai prezzi competitivi raggiunti, allineati al mercato, con uno spread di 4 punti base rispetto ai titoli del Tesoro statunitensi comparabili. Il programma di emissione dei sukuk del Tesoro islamico è destinato a rafforzare la curva dei rendimenti denominati in dirham degli Emirati Arabi Uniti, offrendo un investimento sicuro agli investitori e consolidando il mercato locale dei capitali di debito. Secondo il sito web del ministero delle Finanze, l'emissione di sukuk in valuta locale contribuirà a diversificare le fonti di finanziamento, riducendo al minimo la dipendenza dai mercati dei capitali esteri. Inoltre, l’iniziativa offre agli investitori l'opportunità di investire in titoli del governo locale denominati in dirham, fornendo alternative finanziarie per il settore privato, le banche e le istituzioni finanziarie nazionali. (Res)