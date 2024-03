Bari: Ciriani, se Piantedosi non fosse intervenuto avremmo rischiato omissione atti d'ufficio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'inchiesta di Bari, "non poteva che fare così il ministro Piantedosi. Se non lo avesse fatto, secondo me, avremmo quasi rischiato l'omissione di atti d'ufficio". Lo ha dichiarato il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ospite di "Agorà", su Rai3. "Questa - ha proseguito - non è una indagine politica voluta dal centrodestra. Ci sono dei dati sotto gli occhi di tutti, per chi li voglia giudicare con un minimo di onestà intellettuale. Proprio ieri sera il Consiglio dei ministri ha sciolto per infiltrazioni mafiose altri tre Comuni in provincia di Avellino. Il ministro ha fatto il suo dovere. C'era un'indagine alla procura, ci sono centinaia di indagati e di arrestati, tra cui consiglieri comunali, c'è il sospetto che un'azienda municipalizzata controllata al 100 per 100 dal Comune di Bari fosse utilizzata dalla malavita per piazzare propri adepti. Cosa doveva fare il ministro se non intervenire?". "Queste polemiche - ha concluso - sono anche un po' strumentali. Se fossero successe in un Comune di centrodestra le cose che sono successe a Bari, chiaramente tutti avrebbero gridato all'emergenza mafia e al fatto che il ministro era fermo e inerte rispetto a fatti così gravi. Abbiamo usato le stesse regole, gli stessi pesi e le stesse misure che abbiamo utilizzato in altri frangenti". (Rin)