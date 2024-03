Togo: cambia la Costituzione, il Paese opta per un sistema parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Togo ha adottato una nuova Costituzione, optando per un “premierato” ed indebolendo la figura del presidente della Repubblica. Secondo il testo, riferiscono i media regionali, il capo dello Stato sarà d’ora in poi scelto “senza dibattito” dai deputati e senatori riuniti al Congresso, per un unico mandato di sei anni. Sono quindi eliminate le elezioni presidenziali (le prossime avrebbero dovuto svolgersi tra un anno) ed il potere verrà accentrato nelle mani del presidente del Consiglio dei ministri, figura introdotta nella nuova Carta e che verrà ugualmente nominata per un mandato di sei anni, con “piena autorità di gestire gli affari di governo” e di rappresentare il Paese all'estero. L’incarico spetterà al leader del partito che uscirà con la maggioranza dalle elezioni legislative, attese il prossimo 20 aprile. (segue) (Res)