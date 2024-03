Thailandia: Camera approva disegno di legge sui matrimoni omosessuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti della Thailandia ha approvato oggi un disegno di legge che prevede la legalizzazione dei matrimoni omosessuali, un ulteriore passo verso l'affermazione della Thailandia come primo Paese del Sud-est asiatico a estendere il diritto di matrimonio alle coppie dello stesso sesso. La proposta è stata approvata con 393 voti a favore, tre contrari e un astenuto. Il Senato ha 60 giorni di tempo per approvare a sua volta il medesimo disegno di legge o introdurre emendamenti, per poi affidare il testo della proposta alle revisione della Corte costituzionale e poi al sovrano. Il disegno di legge votato dalla Camera è basato su un testo presentato dal governo di coalizione del primo ministro Srettha Thavisin, ma include anche modifiche sulla base di esponenti della società civile e del principale partito di opposizione, Andiamo Avanti. In sostanza, il provvedimento prevede l'introduzione di modifiche ai codici civile e commerciale della Thailandia, sostituendo ai termini "moglie" e "marito" quello di "coniuge", e rimuovendo i riferimenti a "uomo" e "donna" in favore del solo riferimento all' "individuo". Il partito Pracharat, che ha la sua principale base di consenso nell'estremo sud del Paese a maggioranza musulmana, non si è opposto al disegno di legge, ma ha chiesto tutele per i predicatori musulmani e i sacerdoti cristiani che non intendono celebrare matrimoni dello stesso sesso. Durante il voto di oggi, diversi membri della Camera dei rappresentanti hanno esibito bandierine dai colori arcobaleno. (Fim)