Messina Denaro: arrestati tre fiancheggiatori del boss

20 luglio 2021

- Il Ros, con il supporto in fase esecutiva dei comandi provinciali carabinieri di Trapani, Milano e Monza Brianza, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Palermo, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, a carico degli indagati Massimo Gentile, Cosimo Leone e Leonardo Salvatore Gulotta. L’attività è stata condotta nell’alveo delle investigazioni finalizzate a disvelare il contesto mafioso che ha permesso a Matteo Messina di sottrarsi alla cattura e ad esercitare il ruolo di capo mafia per circa 30 anni. L’operazione costituisce la prosecuzione dell’indagine che il 16 gennaio 2023 ha permesso al Ros di catturare a Palermo l’allora latitante Messina Denaro. Sono attualmente in corso delle perquisizioni nella provincia di Trapani e in Lombardia.(Rin)