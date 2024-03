Forza Italia: Occhiuto, vittoria ‘94 cambiò storia Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il 27 marzo del 1994 il centrodestra, creato e guidato da Silvio Berlusconi, vinse, stravolgendo tutti i pronostici della vigilia, le elezioni politiche. Forza Italia, fondata pochi mesi prima, risultò essere il partito più votato. Un successo eclatante che cambiò per sempre la storia del nostro Paese: in quel giorno, esattamente 30 anni fa, venne archiviata la prima Repubblica e si affermò il bipolarismo". Lo ricorda Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria e vicesegretario nazionale di Forza Italia. "Il presidente Berlusconi era riuscito in pochissimo tempo a costruire un’alternativa concreta, credibile, nazionale, popolare, cattolica, europeista. I cittadini lo premiarono, rigettando la proposta della sinistra, e aprendo decenni di successi per Forza Italia e per il nostro leader. Oggi - prosegue - ricordiamo con grande orgoglio quella prima vittoria, forti di radici e valori solidi che ci aiuteranno, con la guida del segretario nazionale Antonio Tajani, a custodire e alimentare anche in futuro l’immensa eredità politica donataci dal presidente Silvio Berlusconi”, conclude.(Rin)