Forza Italia: Siracusano, 30 anni fa giornata memorabile, avanti con idee e valori Berlusconi

21 luglio 2021

- Quella di Forza Italia è "una storia straordinaria scritta da un uomo visionario e inimitabile". Lo afferma Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia. "Esattamente 30 anni fa, il 27 marzo del 1994 - sottolinea -, la coalizione di centrodestra, inventata in pochi mesi dal presidente Silvio Berlusconi, vinceva in modo travolgente le elezioni politiche nazionali, e si accingeva a governare il Paese. Un successo storico, trainato dal sorprendente risultato di Forza Italia: il partito più votato dagli italiani". "Il nostro leader aveva, in un colpo solo, fondato la seconda Repubblica, portato il bipolarismo in Italia, sconfitto la gioiosa macchina da guerra di Achille Occhetto. Oggi - conclude - ricordiamo quella giornata memorabile portando avanti, insieme al segretario Antonio Tajani, le idee e i valori che ci contraddistinguono da un trentennio". (Rin)