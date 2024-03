FI: Bergamini, 30 anni fa prima vittoria, segnò fine dogmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Il 27 marzo 1994, esattamente trenta anni fa, "Silvio Berlusconi vinse per la prima volta le elezioni politiche alla guida del centrodestra. Forza Italia quel giorno, dopo pochissimi mesi dalla sua progettazione e fondazione, fu capace di diventare primo partito del Paese. Si trattava di un progetto nato nell'emergenza, avvertita dal presidente Berlusconi, di evitare l'arrivo al governo dei post-comunisti. Nel contempo, però, Forza Italia seppe interpretare la forte richiesta di discontinuità rispetto al sistema politico pre-esistente”, chiamando a raccolta “le energie migliori che il Paese era in grado di offrire” convogliandole “intorno al valore della libertà”. Lo ha affermato Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale dj Forza Italia, in un intervento su "La Nazione". “II "secolo breve" dei dogmi ideologici - ha proseguito - era finito, e la formula messa in campo da Silvio Berlusconi fu in grado di attirare una varietà molto positiva di capitale umano: dagli imprenditori ai professionisti, dai docenti universitari agli intellettuali e persone impegnate nel volontariato”. (segue) (Rin)