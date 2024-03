Emirati: Mubadala entra nel settore dei servizi finanziari dell'India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mubadala Investment Company, il braccio strategico di investimento di Abu Dhabi, ha investito nella società finanziaria non bancaria indiana Avense Financial Services, come parte della sua espansione nella terza economia asiatica. Mubadala, che non ha rivelato il valore della transazione, ha condotto un round di finanziamento attraverso la sua affiliata Alpha Investment Company con la partecipazione di Avendus PE Investment Advisors. L'investimento in Avanse, che fornisce prestiti per l'istruzione, segna l'ingresso di Mubadala nel settore dei servizi finanziari in India e fa parte di un piano per raddoppiare la sua esposizione in Asia entro il 2030, come riferito dallo stesso fondo sovrano. "I fondi consentiranno ad Avense di rafforzare la propria posizione nel segmento dei finanziamenti per l'istruzione in rapida evoluzione, concentrandosi sulla creazione di esperienze cliente uniche e sul raggiungimento di una crescita redditizia e sostenuta", ha affermato Mubadala. Avanse, sostenuta dalla società di private equity Warburg Pincus con sede negli Stati Uniti, fornisce prestiti agli studenti indiani che perseguono l’istruzione superiore in patria e all’estero. (Res)