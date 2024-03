India-Usa: caso Kejriwal, Nuova Delhi si oppone “fermamente” a osservazioni Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo indiano si oppone “fermamente” alle osservazioni del dipartimento di Stato Usa “su alcuni procedimenti legali in corso in India”. Lo si legge in un comunicato pubblicato oggi dal ministero degli Esteri. “In diplomazia, ci si aspetta che gli Stati rispettino la sovranità e gli affari interni degli altri. Questa responsabilità è ancora maggiore nel caso di altre democrazie. Altrimenti si potrebbe finire per creare precedenti malsani”, avverte la nota. “I processi legali dell’India si basano su un sistema giudiziario indipendente impegnato a raggiungere risultati oggettivi e tempestivi. Diffamarlo è ingiustificato”, conclude Nuova Delhi. La reazione indiana fa seguito a una dichiarazione di commento rilasciata ai media dall’ufficio del portavoce del dipartimento di Stato a proposito del caso di Arvind Kejriwal, il capo del governo del Territorio di Delhi e leader del Partito dell’uomo comune (Aap) arrestato il 21 marzo dall’Enforcement Directorate (Ed), agenzia investigativa del ministero delle Finanze indiano, nell’ambito di un’inchiesta sulla vendita di alcolici. “Incoraggiamo un processo legale equo, trasparente e tempestivo per il ministro capo Kejriwal”, è stato affermato da Washington. (segue) (Inn)