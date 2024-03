India-Usa: caso Kejriwal, Nuova Delhi si oppone “fermamente” a osservazioni Washington (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È la seconda volta in pochi giorni che il ministero degli Esteri indiano replica sulla questione. Il 23 marzo il dicastero ha reso noto di aver convocato il viceambasciatore della Germania a Nuova Delhi, Georg Enzweiler, per trasmettergli una “forte protesta” per un commento del portavoce del ministero degli Esteri tedesco. “Riteniamo che tali osservazioni interferiscano nel nostro processo giudiziario e minino l’indipendenza della nostra magistratura”, ha dichiarato il ministero indiano. “L’India è una democrazia vivace e solida con uno stato di diritto. Come in tutti i casi legali nel Paese, e altrove nel mondo democratico, la legge seguirà il proprio corso nella presente questione. Le ipotesi distorte fatte su questo argomento sono per lo più ingiustificate”, ha aggiunto. Il portavoce del ministero degli Esteri tedesco, Sebastian Fischer, aveva dichiarato: “Partiamo dal presupposto e ci aspettiamo che anche in questo caso vengano applicati gli standard relativi all’indipendenza della magistratura e i principi democratici fondamentali”. (Inn)