Deloitte: è Knowledge partner e main sponsor del forum G7 per le pari opportunità

- Deloitte è l’unico knowledge partner del settore privato e main Sponsor del Women 7 Italy 2024 (W7), il G7 delle Pari opportunità del Business, della società civile e delle organizzazioni non profit internazionali, in occasione del G7 2024 a guida italiana. L’annuncio fa seguito a quello che vede il network in qualità di unico Knowledge partner del B7, guidato da Confindustria. Deloitte metterà le proprie competenze al servizio dello sviluppo della Dichiarazione finale e delle raccomandazioni (Final Communiqué) che il W7 consegnerà ai Governi del G7 in occasione del Summit che si terrà a Roma l’8 e il 9 maggio, a cui Deloitte parteciperà con una propria delegazione. Deloitte sarà inoltre presente agli eventi collaterali che il W7 organizzerà in occasione della riunione ministeriale sulle Pari Opportunità a ottobre a Matera. (segue) (Com)