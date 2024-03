Deloitte: è Knowledge partner e main sponsor del forum G7 per le pari opportunità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con questa iniziativa, Deloitte ha la straordinaria opportunità di assumere un ruolo di primo piano contribuendo alla definizione delle priorità dei paesi G7 nell’ambito della parità di genere, facendo leva sulle conoscenze, l’esperienza e l’approccio multidisciplinare che ci contraddistinguono", afferma Fabio Pompei, Ad di Deloitte Italia. "Il contributo delle donne al mondo del lavoro - prosegue - è essenziale e lo sarà sempre di più se vogliamo favorire una crescita inclusiva e sostenibile delle economie G7. Questo vale in particolare per l’Italia dove, secondo le ultime rilevazioni Istat, il tasso di occupazione femminile supera di poco il 50 per cento e l’apporto delle donne all’economia sostanziale non è ancora sfruttato e valorizzato appieno". (segue) (Com)