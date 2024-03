Deloitte: è Knowledge partner e main sponsor del forum G7 per le pari opportunità (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delegazione Deloitte sarà guidata da Barbara Pontecorvo, partner di Deloitte per il Tax & Legal e Diversity Equity & Inclusion Leader. "La piena parità di genere è ancora lontana sia per l’Italia, sia per gli altri Paesi G7. Lo certificano i recenti dati del report di Deloitte 'Women in the Boardroom', secondo il quale in Italia le donne ai vertici delle aziende sono ancora una ristretta minoranza, con solo il quattro per cento delle Ceo e il sei per cento delle Cfo nel 2023 – un dato in tendenza con il resto del mondo, dove Ceo e Cfo sono ancora in larga maggioranza uomini. Per questo, occasioni come il W7 sono così importanti: solo con una maggiore collaborazione tra pubblico e privato e con una cooperazione più stretta tra Stati potremo raggiungere nuovi progressi verso l’obiettivo della parità di genere", dichiara Barbara Pontecorvo. (segue) (Com)