Deloitte: è Knowledge partner e main sponsor del forum G7 per le pari opportunità (4)

- Il W7 è guidato dalle tre Co Chair Martina Rogato, Claudia Segre ed Anna Maria Tartaglia e per la prima volta per l’Italia si sviluppa nel solco di una governance internazionale solida e coesa e quindi di un processo di realizzazione del Communiqué da parte di 72 advisor internazionali da 42 Paesi con l’ausilio di un Comitato e della Presidente Benemerita Lella Golfo. I temi che verranno discussi nelle riunioni del W7 sono: “Lavoro”, “Empowerment finanziario”, “Giustizia climatica”, “Violenza contro donne e bambine”, “Pace e sicurezza”. Inoltre, saranno oggetto di discussione e confronto anche le questioni cross-settoriali, come “Intelligenza artificiale”, “Salute” e “Migrazioni”. (Com)