Lazio: FI-Noi Moderati, dolore per la scomparsa di Valentina Paterna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con profondo dolore abbiamo appreso, nella serata di ieri, della scomparsa della consigliera regionale Valentina Paterna". Lo dichiarano in una nota i consiglieri regionali del Lazio di Forza Italia, il capogruppo Giorgio Simeoni, Fabio Capolei, Cosmo Mitrano, Marco Colarossi, Roberta Della Casa e Orlando Tripodi, unitamente al capogruppo di Noi Moderati, Nazzareno Neri. "Una donna forte e gentile - aggiungono - che in Consiglio regionale ha interpretato il suo mandato con la massima serietà e con grande attenzione verso il territorio. Una grande perdita. In questo momento difficile, ci stringiamo attorno ai suoi cari e alla comunità di Tarquinia", concludono.(Com)