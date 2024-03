Yemen: Consiglio presidenziale nomina ex ambasciatore a Riad ministro Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di presidenza dello Yemen ha nominato l’ex ambasciatore yemenita in Arabia Saudita, Shia Mohsen al Zindani, come nuovo ministro degli Esteri, sostituendo Ahmed Awad bin Mubarak, che a febbraio è diventato il nuovo primo ministro dello Yemen. Al Zindani è un diplomatico di carriera; dal 2017 fino alla sua nomina a ministro, è stato ambasciatore in Arabia Saudita. In precedenza, ha diretto le missioni diplomatiche dello Yemen in Giordania, Italia e Regno Unito e ha lavorato presso l'ufficio di rappresentanza presso le Nazioni Unite. Dal 1986 è stato viceministro degli Esteri nel governo dello Yemen del sud con capitale ad Aden e ha mantenuto questa carica fino al 1991 dopo l'unificazione dello Yemen e la proclamazione della Repubblica nel 1990.(Res)