Yemen: Unicef, 10 milioni di bambini hanno bisogno di aiuti salva vita

- A causa di nove anni di conflitto in Yemen, quasi dieci milioni di bambini hanno urgente bisogno di assistenza umanitaria. Lo riferisce il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia (Unicef), spiegando che nonostante la riduzione del conflitto attivo da aprile 2022 abbia portato a una diminuzione delle vittime civili e dello stress nelle comunità, la situazione rimane fragile in assenza di una soluzione politica sostenibile – particolarmente importante in un momento in cui oltre metà della popolazione – 18,2 milioni di persone, fra cui 9,8 milioni di bambini – hanno ancora bisogno di aiuti salvavita. Nonostante le condizioni di tregua, i combattimenti intermittenti continuano in molte parti del Paese e i bambini sono vittime delle mine e dei residuati bellici esplosivi. (segue) (Res)