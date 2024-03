Yemen: Unicef, 10 milioni di bambini hanno bisogno di aiuti salva vita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'inizio del conflitto nel 2015, più di 11.500 bambini sono stati uccisi o feriti a causa del conflitto, di cui 3.900 bambini uccisi e 7.600 mutilati. Più di 2,7 milioni di bambini soffrono di malnutrizione acuta e il 49 per cento dei bambini sotto i 5 anni soffre di ritardi nella crescita/malnutrizione cronica. "La combinazione pericolosa di anni di conflitto prolungato, di un'economia distrutta e di un sistema di sostegno sociale fallito ha avuto un impatto devastante sulla vita dei bambini più vulnerabili dello Yemen", ha dichiarato la direttrice generale dell'Unicef, Catherine Russell. "Troppi bambini continuano a essere privati dei beni di prima necessità, tra cui un'alimentazione adeguata, che potrebbe minacciare le generazioni a venire se non si interviene con urgenza per fornire ai bambini le misure preventive e le cure di cui hanno così disperatamente bisogno". (segue) (Res)