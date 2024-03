Yemen: Unicef, 10 milioni di bambini hanno bisogno di aiuti salva vita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2024, l'Unicef ha l'obiettivo di raggiungere più di 500.000 bambini con cure per malnutrizione acuta grave, una misura fondamentale per contribuire alla riduzione della mortalità sotto i 5 anni. "L'Unicef e i suoi partner continueranno il lavoro salva vita in Yemen per assicurare che i bambini che hanno sofferto così tanto abbiano giorni migliori e un futuro davanti a loro", ha proseguito Russell. "Per farlo, abbiamo bisogno di sostegno, impegno e solidarietà continui da parte dei nostri partner e della comunità internazionale", ha spiegato. I considerevoli investimenti nel rispondere ai bisogni umanitari della popolazione negli ultimi 9 anni hanno aiutato a salvare, proteggere e migliorare le vite di donne e bambini, ma è fondamentale che questo supporto continui per ripristinare e ricostruire la resilienza delle comunità, anche attraverso un migliore accesso a servizi di base di qualità. L'Unicef ha urgente bisogno di 142 milioni di dollari nel 2024 per rispondere alla crisi umanitarie e continuare a garantire supporto umanitario, fra cui servizi per la nutrizione, sanitari, idrici, igienici, per l'istruzione e di protezione. (Res)