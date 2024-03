Credito: Arca Fondi SGR, sul podio dei migliori gestori Big italiani per la dodicesima volta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arca Fondi SGR si conferma sul podio dei Migliori Gestori Big a livello nazionale per il dodicesimo anno consecutivo. La SGR milanese è stata, inoltre, riconosciuta per il secondo anno consecutivo come Miglior Gestore Esg della categoria Big Italia nell’ambito del Premio Alto Rendimento de “Il Sole 24 Ore”. Giunto alla sua 26° edizione, il Premio Alto Rendimento viene attribuito dal principale quotidiano finanziario italiano alle migliori società di gestione del risparmio e all’eccellenza dei fondi comuni d’investimento. La premiazione, tenutasi ieri, è stata preceduta dalla tavola rotonda “Regole e mercati post elezioni europee e americane”, a cui hanno partecipato Roberta D’Apice, Direttore Affari Legali e Regolamentari di Assogestioni; Alessandro Fugnoli, Strategist di Kairos Partners e Stefania Paolo, Country Head Italia di BNY Mellon IM. L’approccio dinamico alla gestione della gamma prodotti, l’attenzione ai bisogni dei clienti e la consolidata esperienza in ambito di risk management, hanno consentito alla società di distinguersi in quanto a capacità di conseguire rendimenti eccellenti e consistenti nel tempo. Elementi distintivi che contribuiscono a rendere Arca l’unica SGR a poter vantare di aver vinto, per 12 anni consecutivi, il premio Alto Rendimento. (segue) (Com)