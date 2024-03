Credito: Arca Fondi SGR, sul podio dei migliori gestori Big italiani per la dodicesima volta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al focus sull’innovazione di prodotto Arca ha sviluppato, a partire dal 2020, la gamma di prodotti sostenibili “ESG Leaders” che oggi conta 10 comparti, di cui ben 8 classificati come “articolo 9” secondo la normativa SFDR. Questi Fondi, che hanno consentito ad Arca di conseguire il prestigioso premio come Miglior Gestore Esg della categoria Big Italia, mirano a selezionare le imprese con le migliori prospettive reddituali e di crescita tra quelle che si impegnano al rispetto di elevati standard ambientali, sociali e di governance. "L’attenzione alle esigenze dei nostri clienti e dei nostri partner collocatori- dichiara Ugo Loeser, amministratore delegato di Arca Fondi SGR, - ci spinge a lavorare ogni giorno per offrire le migliori soluzioni di investimento. Per questo, l’aver ricevuto per il dodicesimo anno consecutivo il Premio Alto Rendimento ci riempie di orgoglio. Parimenti siamo felici di aver conquistato il premio come Miglior Gestore ESG, a testimonianza della qualità dei nostri Fondi e della serietà del nostro approccio alla sostenibilità". (Com)