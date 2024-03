Giustizia: Santalucia (Anm), è arbitrario giudicare la personalità dei magistrati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un candidato che supera una prova scritta difficilissima e sta per coronare il sogno di una vita, magari con ottimi voti, può essere bocciato per qualche domandina di un professore di psicologia? Ma se non è pazzo così ce lo facciamo diventare". E' durissimo il presidente dell'Associazione nazionale magistrati (Anm), Giuseppe Santalucia, sui test psicoattitudinali approvati. E in un'intervista al "Corriere della Sera" spiega perché: "Prima di tutto perché il governo esorbita dai suoi poteri, dando a un decreto del ministro il potere di stabilire i contenuti della prova". Ma il concorso fa parte dell'ordinamento giudiziario da modificare in attuazione della riforma Cartabia: "Sì, ma quella legge parlava del concorso, non dettava criteri che contenessero le parole 'test psicoattitudinali'. Stavolta invochiamo noi la separazione dei poteri". Le commissioni parlamentari non hanno dato indicazione, come dice il ministro: "Sì, ma il Parlamento è stato aggirato. Le commissioni non sono il Parlamento. Ma si è approfittato di un'osservazione delle commissioni Giustizia per introdurre una norma ancora un po' vaga perché si sa chi conduce la prova ma non si sa bene in cosa consisterà". (segue) (Rin)