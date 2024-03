Giustizia: Santalucia (Anm), è arbitrario giudicare la personalità dei magistrati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Santalucia ha visto questi test: "Si basano soprattutto su capacità di logica e padronanza del linguaggio. Ma per superare tre prove scritte e la prova orale i candidati al concorso ne danno già grande prova. Altro che le domandine". Il timore è che "si voglia introdurre la valutazione della personalità che è arbitraria". Una valutazione sull'equilibrio dei futuri giudici o pm "già c'è. Si fa intendere che noi siamo fuori controllo, ma non è così. Nei 18 mesi di tirocinio il vincitore di concorso viene attentamente valutato. Controlli sull'equilibrio e dispense per infermità mentale ci sono sempre state. Al netto delle patologie, il controllo sulla personalità diventa arbitrario". Il ministro parla di piccole manie che possono essere corrette: "Allora parla di altro. Le manie o sono irrilevanti o spia di patologie. Manca la chiarezza". Il presidente osserva infine che "l'ordinamento giudiziario è una materia prossima alla Costituzione e la legge che lo regola deve essere ponderata. Questa superficialità dà l'idea che qualcosa non va", conclude Santalucia. (Rin)