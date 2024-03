Mongolia: ex premier Batbold ha acquistato appartamenti a New York con denaro riciclato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro della Mongolia, Sukhbaatar Batbold, ha acquistato due appartamenti a New York utilizzando denaro riciclato frutto di malversazione ai danni del settore minerario del Paese asiatico. E' quanto affermato ieri dalla procura di Brooklyn, che ha chiesto il sequestro dei due immobili nell'ambito di indagini antiriciclaggio. Stando ai procuratori, Batbold e la sua famiglia acquistarono i due immobili a Manhattan al prezzo complessivo di 14 milioni di dollari nel 2012 e nel 2015. Il denaro proverrebbe da un contratto minerario d'importo pari a 68 milioni di dollari che il governo guidato da Batbold aveva concesso nel 2011 alla compagnia Catrison Limited con sede ad Hong Kong, per l'acquisto di rame concentrato dalla miniera di Erdenet, una tra le miniere di rame più grandi dell'Asia. (segue) (Was)