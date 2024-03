Mongolia: ex premier Batbold ha acquistato appartamenti a New York con denaro riciclato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo i procuratori, Catrison non aveva alcuna esperienza pregressa nel settore minerario, ed era controllata dallo stesso Batbold tramite una serie di intermediari. "Batbold ha usato i profitti di questo schema corruttivo illecito per acquistare immobili di lusso in violazione della legge federale degli Stati Uniti", afferma una nota firmata dal procuratore capo di Brooklyn, Breon Peace. Batbold è stato il primo ministro della Mongolia dal 2009 al 2011, e attualmente siede nel parlamento del Paese asiatico. (Was)