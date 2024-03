Germania: Klingbeil (Spd), “freno all'indebitamento” è strada completamente sbagliata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il “freno all'indebitamento” è la “strada completamente sbagliata” per la Germania. È quanto dichiarato dal copresidente del Partito socialdemocratico tedesco (Spd), Lars Klingbeil, in merito al vincolo di bilancio previsto dalla Costituzione del suo Paese. Alla guida della Spd con Saskia Esken, Klingbeil ha aggiunto durante un'intervista rilasciata al gruppo editoriale Rnd che “lo stimolo economico per rafforzare” la Germania è “una delle questioni cruciali per la seconda metà della legislatura”. Il copresidente della Spd ha quindi evidenziato come vi sia “un grosso punto critico: stiamo raggiungendo i nostri limiti per quanto riguarda le regole sul debito”. La normativa in vigore renderà, infatti, “estremamente difficile” far fronte alle spese necessarie per sostenere l'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa, per contrastare il cambiamento climatico e per la previdenza sociale. “Ecco perché chiediamo una riforma fondamentale” del freno all'indebitamento”, ha affermato Klingbeil che ha aggiunto: “Anche perché non vogliamo che il sostegno all'Ucraina venga messo in secondo piano rispetto alla necessaria modernizzazione del nostro Paese”. Secondo il copresidente della Spd “entrambi devono essere possibili”, mentre “all'estero ci si prende gioco del fatto che la Germania sbandiera il freno all'indebitamento e impedisce importanti investimenti per il futuro”. Questa è la “strada completamente sbagliata”, ha infine avvertito Klingbeil. (Geb)